徳島ヴォルティスは8日、京都サンガF.C.からDF松田佳大(25)が期限付きで加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなり、京都と対戦する全ての公式戦に出場できない。松田は2024年に水戸ホーリーホックから京都へ完全移籍し、昨季はレノファ山口FCへ期限付き移籍。J2リーグ戦34試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。徳島の公式サイト上で「期限付き移籍という形ではありますが、徳島ヴォルティス