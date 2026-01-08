マンチェスター・シティウィメンに所属する日本女子代表(なでしこジャパン)GK山下杏也加のイメチェンが大きな反響を呼んでいる。クラブは公式X(@ManCityWomen)で「ヤマの新しい姿」とし、トレーニング場で撮影したと思われる山下の写真を投稿。坊主に近い短髪でブロンドカラーとなった姿がカメラに収められている。このポストに対し、ユーザーから「カッコよすぎるやろ」「イケメン」「どうしちゃったんだ?」「世界一気合い