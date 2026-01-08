ガンバ大阪は7日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の選手背番号を発表した。DF中谷進之介が20番から4番、FW満田誠が51番から6番に変更。新戦力ではFW植中朝日(←横浜FM)が55番を背負う。以下、選手背番号1 東口順昭2 福岡将太3 半田陸4 中谷進之介5 三浦弦太6 満田誠7 宇佐美貴史8 食野亮太郎9 林大地10 倉田秋11 イッサム・ジェバリ13 安部柊斗15 岸本武流16 鈴木徳真17 山下諒也18 荒木琉偉19 池谷銀姿