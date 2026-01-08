株式会社サイトロンジャパンは1月8日（木）、仏Vaonis社の全自動スマート天体観測ステーション「Vespera II-X Edition」を発売した。販売台数は世界で限定150台。日本国内では同社の直販サイトおよび直営店「シュミット」で取り扱う。価格は44万8,000円。 2024年3月に発売した「Vespera II」の特別モデル。外装をスケルトンにしたことで、内部の駆動機構や光学構造が見えるようになっている。実際の撮影時にVesper