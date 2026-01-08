ファーストリテイリング [東証Ｐ] が1月8日大引け後(15:31)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結最終利益は前年同期比11.7％増の1474億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の4350億円→4500億円(前期は4330億円)に3.4％上方修正し、増益率が0.5％増→3.9％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の2