8日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数697、値下がり銘柄数714と、売り買いが拮抗した。 個別ではコンピューターマネージメント、中国工業がストップ高。ネクストウェアは一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、オーテック、三井住建道路、植木組、大成温調など106銘柄は昨年来高値を更新。ＡＩメカテック、サンデー、東京衡機、岡山製紙、宮入バルブ製作所は値上がり率