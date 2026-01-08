8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ137636 3.2 44350 ２. 日経Ｄインバ 2305860.85642 ３. 野村日経平均 1388222.0 53100 ４. 純金信託 11711 4.4 21155