キユーソー流通システム [東証Ｓ] が1月8日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比1.4％減の48.2億円になり、26年11月期も前期比8.7％減の44億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比3.5円減の24円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の10.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.3％→2.3％