ＯＳＧ [東証Ｐ] が1月8日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比12.8％増の223億円になり、26年11月期も前期比2.9％増の230億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当84円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.9％増の73.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.0