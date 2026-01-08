イオン [東証Ｐ] が1月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比24.5％増の1271億円に伸びたが、通期計画の2550億円に対する進捗率は49.8％となり、5年平均の49.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.7％増の1278億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ