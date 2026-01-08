国内EV新車販売台数の推移電気自動車（EV）の国内販売が伸び悩んでいる。業界団体が8日発表した統計を集計すると、2025年の新車販売台数は6万677台で前年実績を2年ぶりに上回ったものの、増加率はわずか1.6％だった。トヨタ自動車とホンダが新型車や改良車を投入し、中国の比亜迪（BYD）が攻勢をかけているにもかかわらず、市場全体は成長しておらず、メーカー各社は戦略練り直しを迫られそうだ。日本自動車販売協会連合会と全