インフルエンザ感染者数の推移厚生労働省は8日、全国約3千の定点医療機関から昨年12月22〜28日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計8万7534人で、1機関当たり22.77人だったと発表した。前週比0.70倍で、5週連続の減少。全国平均では警報レベルとされる1機関当たり30人を下回ったが、西日本では依然として超えている地域が多い。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは宮崎の62.57人。鹿児島48.00人