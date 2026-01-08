放送作家の野々村友紀子氏が8日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、福井県の杉本達治前知事（63）によるセクハラ問題に嫌悪感を示した。杉本氏が同4月、県の女性職員に不適切なメッセージを送るなどしていたことが通報されたことを受けて設置された特別調査委員会が7日、公表した調査報告書によると、複数の県女性職員に約1000通もの性的メッセージを送っていたことが分かり、数々のセクハラ行