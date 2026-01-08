¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯!¡Ù(12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ·îÍË21:00¡Á)¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶ÉÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¸þ°æÍý¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢²»ÈøÂö¿¿¡¢ÇÏ¾ìÅ°¡¢Çö¹¬(Ç¼¸À)¡¢µöË­ËÞ(INI)¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£(º¸¤«¤é)¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Çö¹¬¥ä¥ó¥­¡¼¤È¤·¤Æ¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ(¶¶ËÜ)¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Æ±¥É¥é¥Þ¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥ó¥­¡¼