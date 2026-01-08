3月13日公開の台湾発ノンストップアクション映画『96分』より、予告編とポスタービジュアルが解禁された。【動画】爆弾が仕掛けられた新幹線での緊迫したシーンが展開していく予告映像本作は、走行する台湾新幹線内を舞台に繰り広げられる96分間のノンストップアクション。2025年9月に台湾にて公開されると大ヒット、興行収入2億662万元（約10億円）を記録し、2025年台湾映画の興行収入1位という快挙を成し遂げた。さらに、第2