ラグビー元日本代表で今季限りでの現役引退を表明したＳＨ流大（ゆたか、東京ＳＧ）が８日、都内のクラブハウスで会見に臨んだ。流はＣＴＢ中村亮土とともに、５日に引退を発表。この日「ファンの方に、最後少しでも見て欲しいという思いから発表しました」と、シーズン中での胸中を明かした。２０１９年Ｗ杯日本大会で、日本の史上初の８強進出に貢献。２３年Ｗ杯にも出場し、３６キャップを重ねた。代表キャリアには一区切り