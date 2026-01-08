ÂçÁêËÐ¤Î¸µ½½Î¾¤Ç½øÆóÃÊ¤ÎÌÚÎµ¹Ä¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«·Î¸Å¤Ç¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¶»¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ÌÚÎµ¹Ä¤Ï½½Î¾¤À¤Ã¤¿£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Î¼èÁÈÃæ¤Ë¡Ö±¦É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÄ¹´üµÙ¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£¶·îº¢¤«¤é¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤Æ·Î¸Å¾ì¤Ë¹ß¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³ÁêËÐ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡£Ä´»ÒÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤Î