資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省中国運輸局は2026年1月7日、新たに岡山県の郵便局9カ所・15台の自動車に対し使用停止処分を通知したと発表しました。 処分の効力の発生は14日からとなります。 国土交通省中国運輸局によりますと、国土交通省は今回、日本郵便の全国の郵便局102カ所に対し自動車の使用停止処分を通知しました。行政処分の