韓国の李在明(イ・ジェミョン)大統領は5日、中国の習近平国家主席との会談直後、一緒に「自撮り」をしたシャオミのスマートフォンについて「中国との協力の産物」と述べた。李大統領は3泊4日の訪中日程の最終日である7日、上海で行われた同行記者団との昼食懇談会で、「なぜ中国製品を宣伝したのか、『親中』なのかと言う人がいるようだが、一部がいい加減なことを言っている」とし、シャオミフォンに込められた韓中協力の意味など