3つ目、核心鉱物に対する国家戦略地図を再整備することだ。産業別需要見通しと技術ロードマップを連係して優先順位を明確にし、探査・精錬・再活用の中に選択と集中が要求される。さらにバッテリー再利用と代替素材開発を戦略の中心に置かなければならない。循環経済はサプライチェーンリスクを低める最も現実的かつ迅速な解決法だ。4つ目、官民協力モデルの革新が急がれる。日本のエネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）は民間の