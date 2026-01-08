金正恩（キム・ジョンウン）北朝鮮国務委員長の誕生日として知られる8日、北朝鮮の国営メディアは関連するニュースを伝えなかった。金委員長が政権発足から10年以上が経過した現在も、誕生日を公式に記念しない姿勢は、今年も続いた。労働党機関紙の労働新聞は同日、1面に「幹部たちは人民のための献身的奉仕という誇るべき成果を携え、党大会を堂々と迎えよう」と題する社説を掲載した。今年初めに予定されている第9回労働党大会