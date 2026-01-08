MLBのカブスがマーリンズからエドワード・カブレラ投手を獲得したことを日本時間8日に発表しました。カブレラ投手は2021年にマーリンズでデビューすると、2年目から14試合に先発、昨季は自己最多の26試合に先発し、8勝7敗、防御率3.53、奪三振率9.81を記録してます。198センチの長身から投げる速球速度は96.9マイル(約156キロ)とカブスの新たな戦力となります。今永昇太投手、鈴木誠也選手が所属するカブスは昨季、92勝70敗でナ・