「カーリング・プレイヤーズチャンピオンシップ」（７日、スタインバック）今季の世界最高峰グランドスラム大会の最終戦。１次リーグが行われ、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは、北海道銀行を７−３で下し、五輪イヤー初勝利を飾った。初戦で中部電力、２戦目で韓国チームに敗れ、２連敗発進となったフォルティウス。第３エンドに２点を奪うと、第５エンドにも２点。最後にスキップの吉村が冷静にドロー