アメリカで連邦当局の移民取り締まりに抗議した女性が射殺され、大規模なデモに発展しました。ミネソタ州ミネアポリスで7日、ICE（移民関税捜査局）の捜査員らが大規模な移民取り締まりを行っていたところ、抗議する人たちと衝突しました。当局側は、車で道路をふさいでいた37歳の女性が「捜査員らをひき殺そうとしたため、捜査員が銃を発砲し、女性は死亡した」と発表しました。また、女性の行為は「テロ行為」で、捜査員らは負傷