気象台は、午後3時25分に、なだれ注意報を村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表（雪崩注意報） 8日15:25時点庄内では、風雪や高波に注意してください。山形県では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鶴岡市□なだれ注意報9日にかけて注意■新庄市□なだれ注意