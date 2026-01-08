ＤｅＮＡは８日、西武にＦＡ移籍した桑原将志外野手（３２）の人的補償として、古市尊捕手（２３）を獲得したことを発表した。古市は高松南から四国ＩＬ徳島を経て、２０２１年度育成ドラフト１位で西武に入団。強肩が売りの若手捕手で、今季は１０試合に出場。１８打数８安打、打率・４４４だった。木村球団社長は「複数の選手を候補に挙げた中で判断しました。最後に一番我々にとって戦力になってくれるだろうということで