先月、埼玉県入間市で酒気帯び運転の疑いで逮捕された男が、その2時間半前に横断歩道を渡っていた男性を車でひいて死亡させ、その場から逃走していたとして、きょう再逮捕されました。きょう、ひき逃げなどの疑いで再逮捕されたのは、埼玉県狭山市の塗装業・阪元昊容疑者（20）です。阪元容疑者は先月22日午前0時ごろ、埼玉県狭山市の国道16号で赤信号を無視して走行し、横断歩道を渡っていた会社員・森口和樹さん（25）をひいて死