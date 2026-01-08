中国政府が日本から輸入している半導体製造の材料について、ダンピングの疑いで調査することに対し、木原官房長官は、「影響の精査など必要な対応を行う」と述べました。木原官房長官：他国政府の調査等の逐一について、コメントすることは差し控えるが、我が国としては、調査対象企業に協力するとともに、状況を注視の上、影響の精査等、必要な対応を行っていく。中国商務省は7日、日本から輸入している化学物質「ジクロロシラン