OpenAIは、個人の健康管理を支援する機能「ChatGPT ヘルスケア」を発表した。受診記録やウェアラブルデバイスのデータを渡すと、個々の健康状態に基づいて回答してくれる。 まずは少人数の初期ユーザーを対象に提供を開始。順番待ちリストに登録して利用をリクエストできる。 利用可能になると、ChatGPTのサイドバーメニューに「ヘルスケア」が表示される。健康情報に関するファイル