ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「背筋スゴすぎ！」浅田舞、人気芸人と『10DANCE』コラボで社交ダン… All About 「背筋スゴすぎ！」浅田舞、人気芸人と『10DANCE』コラボで社交ダンス！ 「顔芸入れるところがさすが」 2026年1月8日 15時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 浅田舞が7日、Instagramでキンタロー とのコラボ動画を公開した 「10 DANCE」のコラボ動画で、キンタロー 記事を読む おすすめ記事 藤本美貴、モー娘。時代を振り返る「３日間くらいで１０曲覚えた」ライバルも明かす「歳が近いところで言うと…」 2026年1月5日 19時22分 美人YouTuber、あか抜けたビフォーアフターに反響「変身っ！努力の厚みがすげー」「めちゃくちゃ綺麗」 2026年1月7日 10時50分 【YouTubeチャート】米津玄師「IRIS OUT」V14 『THE FIRST TAKE』出演効果もありKANA-BOON「シルエット」TOP10入り 2026年1月7日 18時4分 DOMOTO・堂本光一が『timelesz佐藤勝利・原嘉孝のレコメン！』に生出演！ 1月6日（火）午後10時～生放送 2026年1月5日 17時59分 倉科カナ「時代劇に出たくて日本舞踊を始めたくらい時代劇が好き。雲のようにふらふらしている旦那さんだったら寂しくなってしまうかも」 2026年1月4日 12時30分