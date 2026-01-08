TGC teen実行委員会は、2026年7月29日（水）にZepp Haneda (TOKYO)にて、『TGC teen 2026 Summer』を開催することを発表した。『TGC teen 2026 Summer』令和“teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」は、SNSや動画配信サイトを中心にティーン世代から高い支持を集める出演者を起用し、若者の未知なるエネルギーを発揮・体感できる場として、東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースする令和“teen”のためのガールズフ