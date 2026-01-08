山梨県上野原市にある山で火事があり、ヘリなどによる消火活動が続けられています。【映像】煙が立ち上り火が燃え広がる扇山（実際の様子）午前10時45分ごろ、上野原市犬目にある扇山で「煙が見える」と警察署に通報がありました。警察と消防によりますと、この火事でポンプ車など7台が出動し消防ヘリなどと一緒に消火活動にあたっています。近くに民家はなく、けが人の情報は入っていないということです。煙が上がっている