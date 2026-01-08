全日本バレーボール高等学校選手権大会は、8日、女子の準々決勝が行われ、熊本信愛女学院は2-0で金蘭会(大阪)に敗れ、ベスト4進出はなりませんでした。 ＜関連記事＞▼【速報】春の高校バレー男子の鎮西は準々決勝で敗退