6週連続で警報レベル 12月22日(月)～28日(日)の熊本県内のインフルエンザへの感染報告は2524人で、報告数は減っているものの、1医療機関あたりの報告数は35.06人で、警報レベルの基準値30人を超えています。引き続き注意が必要です。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 熊本県は、定期的な換気や手洗い、マスク着用を含む咳エチケットなどの、基本的な感染予防を徹底するよう呼びかけていま