チームみらいの安野党首は資産報告書の株式保有数に誤りがあったとして訂正したことを明らかにし陳謝しました。【映像】頭を下げる安野党首（会見の様子）チームみらい・安野党首「原因としては、実際の保有株式数を確認できるのが私本人のほかにおらず、秘書含め第三者によるダブルチェックができるものではなかったという背景がございます。まことに申し訳ございません」安野氏によりますと、保有しているamazon.comやNVIDIA