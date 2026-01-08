サッカー日本代表の森保監督が警視庁から感謝状を贈呈されました。森保一監督は、日本代表が世界の強豪と渡り合う力強さから、暴力団の追放を訴える警視庁のポスターに起用され、好評だったことから警視庁の親家刑事部長から感謝状が贈られました。森保監督「これからもお互い日本のために頑張っていければと思いますので、 引き続きよろしくお願いします」去年、ブラジル代表から初勝利をあげた際には、「店にポスターを張りたい