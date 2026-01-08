神奈川県内の交通事故死者数の推移昨年１年間に神奈川県内で起きた交通事故の死者が前年比３０人増の１３９人に上り、都道府県別で最多となったことが警察庁の集計で明らかになった。死者の約４分の３を歩行者とバイクが占め、年代別では約４５％が高齢者だった。全国ワーストは１４２人が死亡した２０２１年以来。県警はあらためて交通ルールの順守を呼びかけている。県警交通総務課によると、昨年起きた人身交通事故は２万１