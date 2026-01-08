DeNA¤Ï8Æü¡¢FA¤ÇDeNA¤«¤éÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·¬¸¶¾­»ÖÁª¼ê¤Î¿ÍÅªÊÝ¾Ú¤È¤·¤Æ¸Å»ÔÂºÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯¤ÎDeNAÆüËÜ°ì¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é14¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²À¾ÉðÆþ¤ê¤·¤¿·¬¸¶Áª¼ê¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¤¹¤¬¡¢23ºÐ¤Î¼ã¼ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¸Å»ÔÁª¼ê¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸Å»ÔÁª¼ê¤Ï2021Ç¯°éÀ®Áª¼ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£