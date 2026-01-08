SKE48は8日、Team Eの中坂美祐（20）について、担当マネジャーが本人に業務を超えた、不適切とも取れるやりとり、行動があったことが発覚し、スタッフを懲戒処分、中坂は活動を当面の間、自粛すると発表した。SKE48は、公式サイトに文書を発表した。その中で「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました。そして、これらの連絡におきましては誤