女優でプロフィギュアスケーターの本田望結（２１）が８日、都内で行われた「２０２６年アコムはじめたいことＲＡＮＫＩＮＧ発表会」に、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高Ｎｏ．１（３４）、信子（３３）、金子きょんちぃ（３２）俳優の中尾明慶（３７）らと出席した。同イベントは、株式会社アコムが「はじめたいこと、はじめよう！プロジェクト」の一環として実施しているもの。今回は「第５回はじめて