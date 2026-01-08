タレントのＪＯＹ（４０）と妻のわたなべ麻衣（３６）が８日、夫婦そろって所属事務所「Ｇｒｉｃｋ」を退所し、個人事務所を設立したことが明らかになった。この日、ＪＯＹは自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今年の目標について「まず、僕は事務所の方を退所しまして、今年からフリーということで活動していくことになりました」と報告し、「（事務所とは）もちろん円満退社で、今年から自分の会社でやっていく」とした