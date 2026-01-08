小説家の横山秀夫は、上毛新聞の記者を経て作家に転身。「半落ち」や「64（ロクヨン）」、「クライマーズ・ハイ」といった代表作の多くが映像化され、ヒット作も数多い。特に警察小説を得意とし、中でも「第三の時効」(集英社)は、6作の短編が収録された傑作としてファンにも評価が高い。その6作をすべてドラマ化したのが、2002年から2005年に放送されたTBS系「横山秀夫サスペンス」だ。今回は、その第1作「沈黙のアリバイ」(2002