旬のイチゴスイーツを存分に味わえるブッフェ付きランチ！ 「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときを提供する「グランドニッコー東京 台場」の最上階にある「The Grill on 30th（ザ グリル オン サーティース）」では、好みにあわせて選べる前菜、スープ、メインディッシュに加えて、豪華なデザートブッフェを楽しめる「冬のプリフィックスランチ」を提供しています。2026年1月5日よりスタートした「冬のプリフィックスランチ」