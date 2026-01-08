日本ハムの上原健太投手は８日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で、昨季終了後初となるブルペン入り。３１球のピッチングで、傾斜の感覚を確認した。ゆっくりと丁寧に感覚を確かめた。上原は「シーズンが終わってから、傾斜に入るのは初めて。違和感しかなかった」と苦笑した。昨季はシーズン後半にリリーフとしての地位を確立。２７試合で３勝１敗１セーブ、１３ホールドとブルペンを支えた。プロ１１年目で初めてリリーフとしてキ