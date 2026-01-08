第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が８日、東京・渋谷区青山キャンパスのガウチャー記念礼拝堂前で優勝報告会を開催した。報告会の後、原晋監督（５８）が取材に応じ、５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）の今後のマラソン挑戦について