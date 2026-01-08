明後日10日(土)からの3連休は今季一番レベルの寒気が流れ込み、日本海側や関東甲信の北部などで警報級の大雪となる可能性があります。交通への影響に注意・警戒が必要です。また、東海や近畿など太平洋側にも雪雲が流れ込む予想です。車の運転に十分注意してください。次々に寒波襲来3連休は今季一番レベルの寒気今日8日、日本付近は冬型の気圧配置となっていて、寒気が流れ込んでいます。北海道の日本海側から北陸と、近畿北部