河南省焦作市武陟県で荷物を配送車に積み込む配達員。（２０２５年１１月１１日撮影、焦作＝新華社配信／王琳鋒）【新華社北京1月8日】中国国家郵政局は7日、2025年の全国配達件数が前年比11.5％増の2165億件、うち宅配便が13.7％増の1990億件だったと発表した。同局の趙沖久（ちょう・ちゅうきゅう）局長によると、25年の中国郵便業界の売上高は6.4％増の1兆8千億元（1元＝約22円）で、うち宅配便は6.5％増の1兆5千億元だった