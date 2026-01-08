箱根駅伝優勝報告会であいさつする青学大の原監督（右から2人目）。左は黒田朝日＝8日、東京都渋谷区1月2、3日の東京箱根間往復大学駅伝で史上初の2度目の総合3連覇を果たした青学大が8日、東京都内で優勝報告会を開き、原晋監督は「これからも総合4連覇、5連覇、6連覇と、勝っていきます」と宣言した。山上り5区で驚異的な区間新記録を樹立した黒田朝日は、今春のGMOインターネットグループ入り後も青学大を拠点に原監督の指