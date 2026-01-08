記者会見で、自身の資産報告書の訂正について説明するチームみらいの安野党首＝8日午前、国会チームみらいの安野貴博党首（参院議員）は、国会議員資産公開法に基づき5日に公開した資産報告書の訂正を、参院事務局に届け出た。参院が8日、発表した。米半導体大手エヌビディアなど保有する4銘柄の株数を計68万4865株から計3250株に改めた。安野氏は記者会見で「株数を書くべきところに、ドルベースの時価評価額の数字を記入してし