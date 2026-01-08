アメリカ・ユタ州のモルモン教の教会で7日、葬儀中に銃撃があり、2人が死亡、6人がけがをしました。地元警察などによりますと、アメリカ・ユタ州のソルトレークシティーにある末日聖徒イエス・キリスト教会、いわゆるモルモン教の教会で7日、銃撃がありました。これまでに2人が死亡、少なくとも6人がけがをしていて、そのうち、少なくとも3人が重体だということです。事件発生時、現場では葬儀が行われていて、駐車場で起きた口論